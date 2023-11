Calcio Promozione. Torrenieri punito. L’Antella passa in pieno recupero

ANTELLA

ANTELLA: Vade, Cipriani, Grattola, Maresca, Biondi, Rossi, Castiglione (1’ st Aprea), Tacconi, Santucci, Merciai, Manetti (17’ st Lanotte). Allenatore Morandi.

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Caro (36’ st Martinez), Di Marco M., Cruciani (12’ st Vannini), Bonsi, Cerbone, Bonini (12’ st Ventrone Tho.), Venuto, Migliorini (12’ st Lorenzetti), D’Aniello (12’ st Di Marco G.). Allenatore Ciacci.

Arbitro Argenti (Grosseto).

Reti: 17’ pt Castiglione (A), 42’ st Venuto (T, rig), 47’ st Biondi (A).

BAGNO A RIPOLI – Sconfitta in extremis per il Torrenieri, battuto in pieno recupero dall’Antella. Ad aprire i giochi sono i padroni di casa, che al 17’, dopo due buone occasioni degli ospiti, vanno in vantaggio con Castiglione. Il Torrenieri si rovescia in avanti, soprattutto dopo i quattro cambi in avvio di ripresa, spinge in cerca del pareggio, e al 42’ Venuto conquista e trasforma il rigore del pareggio. Sembra finita, ma in pieno recupero un colpo di testa di Biondi regala il successo all’Antella.