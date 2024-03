Calcio Promozione. Torrita e Antella giocano d’anticipo. Sfida delicatissima

La ventitreesima giornata del girone C del campionato di Promozione inizia oggi con l’anticipo Torrita-Antella: è un match delicatissimo, perché potrebbe portare i senesi fuori dalla zona play-out e perché l’Antella non è un avversario impossibile. Senza i tre punti, invece, la situazione dei biancoazzurri resterebbe sul filo del rasoio… Domani trasferta di fuoco per la Chiantigiana, impegnata in casa di quell’Affrico che comanda il girone con appena due sconfitte: sarà dura, ed a Gaiole lo sanno bene, ma il punto di forza degli amaranto è che in fondo, in una partita così, non hanno nulla da perdere! Sempre domani, partita durissima per il Torrenieri che ospita il Sansovino vicecapolista, mentre il Pienza, se vuole continuare a sperare nella salvezza diretta, deve battere in casa il Fiesole. E il Montalcino? Va in Casentino. La classifica parla chiaro: deve far punti!

Giuseppe Stefanachi