Calcio Promozione. Torrita e Pienza duello da brividi. Credici Montalcino

A quattro giornate dalla fine, è sempre più delicata la posizione delle squadre senesi impegnate nel girone C del campionato di Promozione. Partiamo dalla Chiantigiana (32 punti), che per molti mesi ha lottato per le posizioni play-off: domani va a giocare in casa della vicecapolista Sansovino ed ancora non è matematicamente salva (anche se il traguardo è vicino). Ci vuole uno sforzo finale! Anche il Torrita (30 punti), pur quint’ultimo, non è messo male, soprattutto per il discorso della forbice: ma la salvezza, sia chiaro, è ancora da conquistare! Domani c’è Torrita-Pienza, e per i biancorossi (23 punti) la zona play-out è una triste sicurezza. Di poco migliore la situazione del Torrenieri (25 punti): ospita l’Alberoro e i play-out sono probabili… Ultime con 20 punti Montalcino (va a Montagnano) e Lucignano: una delle due retrocederà subito, l’altra rischierà grosso per la forbice.

Giuseppe Stefanachi