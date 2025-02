Calcio Promozione. Torrita nella tana della capolista. Vai Chiantigiana!

Si gioca tutto domani (fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi) il turno numero 24 del campionato di Promozione Toscana girone C. La giornata propone un classico testa coda tra la capolista Sansovino e il fanalino di coda Torrita, reduce comunque dal successo di sabato scorso contro la Settignanese. A mister Gifuni marcherà il capitano e bomber Mattia Sacco, decisivo nell’ultima uscita, ma appiedato dal giudice sportivo per un turno. Arbitra la sfida di Monte San Savino Castrignano’ di Pontedera con Magnelli (Valdarno) e Lila (Valdarno). Impegno casalingo per una Chiantigiana che vuole provare ad uscire dalla zona playout cercando punti in casa contro il San Piero a Sieve. Gli amaranto saranno però privi di Conforti e Minucci squalificati. Arbitra Kercaj di Pistoia con Napolano e Latini di Empoli. Infine il Pienza che cerca punti playoff nel Mugello contro il Luco. Il fischietto designato è Cinotti di Empoli insieme a Gioia (Valdarno) e Noferi (Arezzo).