Calcio Promozione. Tra il Montalcino e il Torrenieri un derby sentito

Si gioca tutto domani il ventiquattresimo turno del girone C del campionato di Promozione, con il derby Montalcino-Torrenieri a far da assoluto protagonista. No, non sono due squadre di vertice, ma proprio la delicatissima posizione di classifica (soprattutto quella dei biancoverdi) fa di questo sentitissimo derby un momento cruciale nella stagione delle due compagini. Assolutamente impossibile un pronostico! Restiamo in piena zona play-out per dire che anche il Pienza ha assoluto bisogno di punti in casa contro il Casentino Academy: purtroppo è molto probabile che, a fine stagione, ci sia qualche scontro diretto tra squadre senesi per giocarsi la salvezza. Il Torrita va a Fiesole sognando di uscire dalla zona rossa della classifica. La Chiantigiana è invece a ridosso della zona play-off: riceve il fanalino di coda Lucignano e l’occasione è ghiotta per conquistare altri tre punti. Vietate le distrazioni!

Giuseppe Stefanachi