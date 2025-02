Calcio Promozione. Trasferta a Concorezzo. Caccia alla lepre Vis Nova

Il copione è sempre quello. Vis Nova davanti a tutte e dietro che sperano in un passo falso. Peccato (per le altre) che nel 2025 la squadra di Giussano non ha lasciato nemmeno un punto per strada e quelli di margine sono 9 sulla inseguitrice AC Lissone che, curiosamente, stasera alle 20.30 nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno giocherà proprio al centro sportivo di Giussano la sua gara casalinga contro la Pontelambrese.

Le Lucertole, quindi, saranno impegnate in trasferta a Concorezzo con i tanti ex in campo e (soprattutto) in panchina. Da quelle parti l’addio estivo di Raspelli non fu preso benissimo, un motivo in più stasera per dare battaglia. Attenzione alle assenze per squalifica negli ospiti: out capitan Innocenti, match-winner domenica e Agosta.

Si accendono le luci del Ferruccio per Seregno-Civate. Avella recupera Papapicco, Gentile sconta il secondo turno di stop. È derby tra le confinanti Lesmo e Biassono. Ma mister Mastrolonardo dovrà fare a meno del suo bomber da 15 reti Lolli. La Speranza Agrate riceve il Calolzio, anticipa al pomeriggio (15) il Cavenago a Colico.

Ro.San.