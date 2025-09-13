Calcio Promozione. Tre squadre senesi ai nastri di partenza

Torna il campionato di Promozione Toscana, che come l’Eccellenza, prende il via domani con fischio d’inizio delle gare alle 15,30. Gli impegni delle tre formazioni senesi del girone C sono divisi tra casa (Acquaviva) e trasferta (Pienza e Sinalunghese). La neo promossa Acquaviva, che si è mossa molto bene nel mercato tra conferme importanti ed arrivi illustri, esordisce in casa contro la Casentino Academy, team navigato e competitivo a questo livello. Due trasferte come detto invece per Pienza e Sinalunghese impegnate rispettivamente a Pontassieve e Reggello. I biancorossi di Camillucci devono ripartire dopo due ko in Coppa mentre i rossoblu di Testini, una delle grandi favorite per la vittoria finale, arrivano da un ottimo pre campionato incluso il 7-1 di Pienza in Coppa due settimane fa. Designato i direttori di gara per le tre partite. Acquaviva-Casentino Academy sarà diretta da Sinca di Firenze (De Feudis – Labate), Pontassieve-Pienza è stata affidata a Cinotti di Empoli (Cerino – Sgura) mentre Resco Reggello-Sinalunghese sarà arbitrata da Como di Arezzo (Angelici – Mohamed). La prossima settimana si chiude il primo turno di Coppa col match tra Sinalunghese e Acquaviva a Sinalunga e decreterà chi passerà il turno.