Calcio Promozione. Trionfo Torrita: ci pensa Fanone

TORRITA

1

LUCIGNANO

0

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Fanone, Frijio, Persiani, Sadiki, Pigazzini, Sacco, Vaz, Elbassraoui. Allenatore Caporali.

LUCIGNANO: Bacciottini, Tralci, Dyla, Campisi, Bennati, Roncucci, Bambini, Conteduca, De Patre, Vasseur, Ferretti. Allenatore Gennaioli.

Arbitro Asaro di Empoli.

Rete: 82’ Fanone.

TORRITA DI SIENA – Quasi nel finale la rete decisiva di Fanone per il successo del Torrita su un indomabile Lucignano. Grazie alla prodezza del numero 4 all’82’, i locali conquistano dunque l’affermazione a spese di un Lucignano deciso a dare battaglia nella ricerca di punti preziosi per risalire posizioni in graduatoria. L’1-0 a conti fatti è maturato per merito dei padroni di casa, saliti ora a quota 13, per aver creduto sino al termine nella possibilità di ottenere il massimo in una gara nella quale le forze in campo si sono sostanzialmente equivalse nell’arco della contesa. Fanone ha trovato il varco, ricevendo così il giusto applauso degli infreddoliti sostenitori del Torrita.