Calcio - Promozione: turno infrasettimanale. Pieve Fosciana non deve fallire a S.Piero a Sieve

Turno infrasettimanale molto difficile per il fanalino di coda Pieve Fosciana che, proprio nel suo momento più complicato, fa visita alla capolista San Piero a Sieve, compagine fiorentina forte e strutturata, che guida da sola il girone ed è reduce da risultati e da prestazioni molto importanti. Il compito è piuttosto arduo, dunque, per i garfagnini, con il giovane trainer Daniele Compagnone – che ha ricevuto per ora la conferma da parte della società – chiamato ad impostare una formazione "abbottonata" e compatta, pronta a rendere la vita dura all’avversario ed a portare a casa un risultato positivo. Una vera e propria impresa attende, quindi, i biancorossi che si sono allenati bene in questi giorni, studiando le caratteristiche del San Piero a Sieve, dopo che l’allenatore ha incassato la fiducia della società, come detto, nonostante i risultati negativi, ma con prestazioni a volte generose e sfortunate.

"Necessaria più concretezza, avversario forte, noi ci proviamo". Queste le parole del tecnico che sprona i suoi e cerca le mosse giuste per limitare uno degli attacchi più profilici del campionato. Dopo questo inedito turno del 1° novembre, non ci sarà nemmeno il tempo per metabolizzare l’esito della sfida del "Ballini" che il Pieve Fosciana tornerà fra le mura amiche, domenica prossima, contro il Settimello, per un match-salvezza assolutamente da non fallire.

Flav. Berl.