Calcio Promozione. Ultimi ritocchi al Lissone. Ingaggiato Fossati

Ultimissimi ritocchi di mercato per l’AC Lissone che sistema le fasce e inserisce nell’organico a disposizione di mister Santoni il classe 2005 Marco Fossati che può ricoprire il ruolo sia di terzino destro che sinistro grazie all’abilità con entrambi in piedi. Nella scorsa stagione ha giocato a Muggiò con la Fucina in Eccellenza, l’anno prima era in serie D col Club Milano. È cresciuto nei settori giovanili di Monza, Inter e Renate. Ora la discesa in Eccellenza per provare a vincerla con i colori lissonesi. La squadra è stata inserita nel girone D ed è tra le grandi favorite. Cambia un po’ la geografia delle avversarie visto che il raggruppamento include anche società della zona milanese. Il calendario propone come prima avversaria il 14 settembre la Concorezzese in casa; si torna a giocare in via dei Platani dopo l’anno di esilio a Biassono. Il triangolare di Coppa include Lesmo (il 7 settembre) e la Casati Arcore. L’altro giorno la formazione di capitan Eguelfi è scesa in campo ad Assago per un’amichevole con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

Ro.San.