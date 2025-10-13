Calcio Promozione. Un bel Forte avvicina la vetta

FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi supera per 2-0 il Montignoso e coglie tre punti pesanti che consentono ai versiliesi di accorciare il distacco nei confronti del vertice. E’ stata una partita equilibrata, avvincente nel secondo tempo quando i due allenatori si sono giocati l’intero potenziale offensivo per vincere la gara. L’equilibrio l’ha rotto l’ingresso nella ripresa di Mengali Matteo che ha allargato le maglie della difesa avversaria.

Primo tempo molto equilibrato, le occasioni sono rare. Nella ripresa accade di tutto. Il risultato potrebbe pendere da una parte o dall’altra a decidere saranno gli episodi, e la qualità superiore di Barsottini e Zambarda. Al 63’ un miracolo di Barsottini nega il gol a Bertuccelli. Al 65’ Togni para un rigore a Mengali Federico. Al 69’ la gara la sblocca per il Forte dei Marmi Mengali Matteo che mette dentro su un traversone dalla destra. Singolare la storia di questa ragazzo, trasformato nel giro di pochi mesi da difensore a bomber implacabile. Al 72’ Zambarda che si accorge di Togni fuori dai pali, calcia una punizione maligna da metà campo che si infila in rete.

Tanto agonismo nel finale, ma il risultato non cambia, una bella partita che ha visto affrontarsi due squadre molto valide.

Andrea Bazzichi