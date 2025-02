Calcio Promozione. Un derby senese emozionante. Ci pensa Valente. Festa Pienza

PIENZA

3

CHIANTIGIANA

2

PIENZA: Pelliccione, Guerra, Barbieri (62’ Pinsuti), Battistelli (62’ Camillucci), Pinsuti, Bianciardi, Veliz Coccolo (86’ Rosati), Ajdini, Venuto, Vannini (80’ Valente), Begnardi.

Panchina: Biagiotti, Bonari. Allenatore Camillucci.

CHIANTIGIANA: Anselmi, Mulas (90’ Costanti), De Iorio Fe., Fabbrini, Posarelli (66’ Ballerini), Machuca, Conforti (74’ Annunziata), Batoni (80’ Minucci), Galassi (72’ Tosi), Milanesi, Marchi.

Panchina: Baldi, Mazza G., Ticci. Allenatore Zanelli.

Arbitro Enned di Firenze (Magnelli – Tilli).

Reti: 12’ Guerra, 52’ Milanesi, 53’ Machuca, 68’ Venuto (rigore), 92’ Valente.

Note – Ammoniti: Conforti, Battistelli, Vannini.

PIENZA – Un derby senese davvero emozionante quello di ieri a Pienza, vinto dai padroni di casa nel recupero dopo che una discreta Chiantigiana era anche riuscita a passare in vantaggio. La partita infatti è stata molto aperta tra due squadre che volevano vincere. Partono forte i padroni di casa. Al 4’ Veliz ci prova da dentro l’area: il suo tiro a botta sicura è salvato sulla linea da un difensore della formazione ospite. Poi Guerra segna il vantaggio pientino con un bel tiro sul secondo palo che fulmina Anselmi. Nel finale del primo tempo ancora il Pienza pericoloso con Veliz che va vicino al 2-0 ma mette alto un bel pallonetto. Nel secondo tempo la Chiantigiana inizia bene e decisamente più aggressiva. La formazione di Zanelli trova infatti subito il pari con Milanesi che di testa batte Pelliccione. Passano pochi istanti e la Chiantigiana mette la freccia: Machuca si inserisce alla perfezione e porta avanti la squadra di Zanelli. L’ingresso di Camilucci, allenatore-giocatore pientino, cambia la gara. Prima serve a Venuto l’assist con cui il centravanti si guadagna il rigore che poi realizza per il 2-2. Nel recupero in mischia Valente regala tre punti al Pienza.