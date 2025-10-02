Calcio Promozione. Un recupero vittorioso: "Dipo, il primo successo era ormai nell’aria»
"Avvertivamo che la vittoria fosse vicina, bastava poco per raggiungerla. Ora però bisogna dare continuità". Così Michele Forcisi ha commentato il primo successo in campionato della Dipo Vimercatese agguantato nel posticipo del girone D di Promozione a Milano sul campo dell’Arca.
Una vittoria sudatissima, per questo ancora più bella, perché arrivata a tempo abbondantemente scaduto e soprattutto in rimonta. Padroni di casa avanti dopo una ventina di minuti con Faiella. Impatta poco dopo Tini con un tap-in. Secondo tempo molto combattuto con un paio di occasioni per parte fino all’apoteosi finale del 93’ grazie a una proiezione offensiva del difensore Mattia.
"Partita molto intensa, i ragazzi sono stati bravi a tenere il ritmo su un campo così difficile" aggiunge mister Forcisi. Con questo successo i biancoverdi salgono nel “gruppetto“ delle squadre al settimo posto a quota 4 punti in compagnia di Rozzano, Ausonia e Trezzanese. Prossimo impegno per la Dipo in casa proprio contro l’Ausonia Academy del ds Glauco Paggetta.
