Calcio Promozione: un rigore nella ripresa decide il derby di Coppa. Decisiva la sfida con il Forte. Vignali fa felice il Montignoso. Eliminata la San Marco Avenza

MONTIGNOSO 1SAN MARCO AVENZA 0

MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni (8’ st Granai M.), Bonuccelli (23’ st Antonelli), Conti (23’ st Della Pina), De Angeli, Vannucci, Donati, Biagini, Bertuccelli, Vignali (40’ st Landucci), Lorenzini (40’ st Bologna). A disp.: Rustighi, Grassi, Ceesay. All. Ricci.

SAN MARCO AVENZA: Mariani, Bonuccelli, Rizzari (33’ st Guglielmi), Gambogi (23’ st Rosario), Pieroni (41’ st Mattioli), Rouiched, Bordin (20’ st Verona), Lazzini, Pasquini, Benedetti, Ballani. A disp.: Arrighi, Granai L., Gassani, Martinelli. All. Putti.

Arbitro: Menchini di Viareggio; assistenti: Labate di Firenze e Ricciardi di Livorno.

Marcatori: 30’ st rig. Vignali.

Note: ammoniti: Antonelli e Della Pina (M), Rouiched (S).

MONTIGNOSO – È del Montignoso il primo derby di Promozione. Al ‘Del Freo’ della Renella i ragazzi di Ricci vincono di rigore grazie a Vignali ed escludono quindi dalla Coppa Italia la San Marco Avenza, in virtù dell’1-1 di domenica scorsa fra gli stessi avenzini e il Forte dei Marmi. Partita equilibrata, con entrambe le squadre che mostrano ancora la fatica delle preparazioni estive. Il primo tempo è comunque piuttosto frizzante. La prima chance è del Montignoso, che al 12’ sfiora in vantaggio grazie al tiro di Conti che termina a lato di un nulla, mentre al 13’ è la San Marco a rendersi pericolosa, con Pasquini che costringe Tognoni al miracolo. Al 24’ Vannucci va vicino al gol su azione di corner. Al 42’ è invece Bertuccelli a far tremare gli ospiti, ma il suo tiro si infrange sul palo, dopo che anche Lorenzini aveva avuto una grande occasione.

Nella ripresa i ritmi calano e a risolverla è un penalty. A guadagnarselo è Donati, atterrato in area, mentre a trasformarlo è Vignali. Nel finale le energie scarseggiano da ambo le parti e così il Montignoso può prendersi i 3 punti e la testa del girone, in attesa della sfida del 17 contro il Forte, quando avrà a disposizione 2 risultati su 3 per strappare il pass per i sedicesimi di Coppa.

Alessandro Salvetti