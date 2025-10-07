Calcio - Promozione. United Cervia ribalta la Reno. Il Bagnacavallo cede in casa

Dieci minuti. Sono bastati 10 minuti, fra il 12’ e il 22’ della ripresa, per decidere il derby di Sant’Alberto, big match della sesta giornata del girone D di Promozione. Passati in vantaggio al 27’ del primo tempo con la terza rete stagionale di Quarta, i padroni di casa della Reno hanno dovuto subire il ritorno dell’United Cervia che, appunto, ad inizio ripresa, ha ribaltato il passivo grazie ai gol di Mazzarini (12’), Masciullo (20’) e all’autorete di Massa (22’). Con questo successo, la formazione cervese ha conservato il 3° posto solitario in classifica, a -5 dalla coppia di testa Savignanese-Misano, ma con una gara in meno rispetto a rivali e inseguitrici. Giornata nerissima invece per tutte le altre, a cominciare dal Bagnacavallo, che si è fatto beffare fa le mura amiche dal fanalino di coda, che era ancora fermo al palo. La formazione biancorossa ha infatti ceduto di schianto 0-3 al Bellaria nel match casalingo del ‘Secondo Ricci’. Domenica amara anche per il San Pietro in Vincoli, sconfitto 1-0 a Diegaro dal gol di Mazzuoli al 6’ della ripresa. Crisi nera pure per il Classe, superato 1-0 davanti al pubblico di casa dalla Vis Novafeltria. Decisivo il gol di Canini al 20’ del 2° tempo.

I biancorossi si ritrovano all’ultimo posto, con un solo punto e senza reti all’attivo. Nel girone C, è stato un gol di Caroli, al 31’ del 1° tempo, che ha permesso allo Sparta Castel Bolognese di evitare il ko casalingo contro l’Atletico Castenaso. I felsinei erano passati in vantaggio al 14’ con Matta. Con 8 punti in classifica, i castellani restano fuori dalla bagarre con un margine di una sola lunghezza.