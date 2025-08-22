Calcio Promozione. Universal Solaro: bisogna partire forte

Il ripescaggio non è arrivato, per salire in Eccellenza a tavolino sarebbero serviti altri due posti all’Universal Solaro (prima dei giallorossi c’era la Speranza Agrate, la prima delle escluse) che quindi ripartirà dalla “sua“ Promozione e che dopo Ferragosto ha dato il via alla preparazione ancora agli ordini di Simone Broccanello, il mister degli ultimi due playoff. Non c’è il due senza il tre, dice il proverbio che sostanzialmente l’obiettivo stagionale della squadra inserita quest’anno nel girone C… che altro non è che il “vecchio“ girone A cambiato di lettera. Le avversarie saranno sempre le altomilanesi e le varesine. E l’Universal dovrà essere immediatamente “in palla“ perché il calendario propone subito sfide toste: all’esordio trasferta sul campo dell’Ispra retrocessa dall’Eccellenza. Prima gara casalinga contro l’Aurora Cantalupo, indicata dagli addetti ai lavori come la super-favorita per la promozione e poi trasferta a Castano Primo. I derby? Alla sesta c’è quello contro il Ceriano Laghetto (che l’altro giorno, in amichevole, ha addirittura sconfitto il Saronno), alla 13esima quello contro lo United a Cesate. L’esordio in Coppa è fissato per mercoledì 10 Settembre a Rovellasca. Precederanno gli impegni ufficiali le amichevoli. Il primo test è fissato per domenica contro il Sedriano, giovedì 28 si sale di categoria contro la Barona, domenica 31 sgambata contro l’Ardor Lazzate di mister Fedele e poi mercoledì 3 Settembre le prove generali in vista del campionato contro la Gerenzanese.

L’acquisto del calciomercato estivo più importante chiuso dal direttore sportivo Luca Volpi riguarda l’attacco con l’arrivo dalla Besnatese a Solaro dell’espertissimo (classe 1991) Mattia Cinotti che nello scorso mese di febbraio ha toccato i 200 gol in carriera.

Ro.San.