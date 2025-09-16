Calcio promozione. Valsanterno, un pareggio che vale. La Dozzese cade con il Valsetta Lagaro

Un pareggio e una sconfitta è il bilancio di Promozione tra Valsanterno (pari) e Dozzese, sconfitta di misura. Per la Valsanterno di Benazzi finisce 0-0 il confronto con X Martiri.

Una partita combattuta, quella tra Valsanterno e X Martiri (in trasferta il primo club) fra due squadre che non si sono risparmiate, ma alla fine si sono dovute accontentare della divisione della posta.

Non sono mancate le occasioni, ma ci sono pure giornate dove la palla non vuole entrare e chi scende in campo deve prenderne atto muovendo la graduatoria con un solo punto.

La Valsanterno sale così a 5 punti, mentre gli estensi arrivano a quattro in un girone molto equilibrato dove dopo tre turni nessuno è a punteggio pieno.

Niente da fare, invece, per la Dozzese di Pari che, in trasferta sul campo del Valsetta Lagaro, deve arrendersi alla rete, realizzata nel primo tempo, da Romeo.

Dopo il pieno nelle prime due giornate di campionato, la Dozzese conosce il primo inciampo di questa stagione in Promozione.

I gialloblù sono andati a perdere sul campo del Valsetta Lagaro, a decidere la sfida una perla di Mimmo Romeo, un diagonale che non ha lasciato scampo all’incolpevole Pandolfi.

Sotto di una marcatura gli ospiti hanno provato in tutte le maniere la via dell’1-1 che non è arrivata.

Primo stop dopo una partita decisamente non bella, ma comunque positiva per gli uomini di Pari che hanno come obiettivo la permanenza in categoria.

Nel prossimo turno i dozzesi giocheranno in casa con l’Atletico Castenaso, il match è in programma sabato alle 15.

Antonio Montefusco