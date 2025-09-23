Calcio promozione. Valsenterno, successo importante

Nell’ultimo turno del campionato di Promozione, la Valsanterno del tecnico Benazzi vince in casa, perde invece la seconda gara consecutiva dopo l’ottimo inizio condito da 6 punti nelle prime due gare, la Dozzese di mister Pari.

La Valsanterno sta crescendo di giornata in giornata e domenica i ragazzi di Benazzi hanno fatto il colpo interno contro il Lagaro. Una partita bella tosta, non scontata, la formazione valligiana dopo essere passata in vantaggio nel recupero del primo tempo con Bali su calcio di rigore, nella ripresa i locali sono rimasti in dieci per l’espulsione di Alpi per proteste.

La Valle ha stretto i denti, ha segnato il gol del 2-0 nel finale con Marashi arrivando sotto lo striscione del traguardo a braccia alzate. Con questa vittoria la formazione borghiana sale ad 8 punti, la vetta occupata da Casumaro e Felsina, è a sole due lunghezze.

I gialloblù invece sono stati sconfitti in casa nell’anticipo di sabato pomeriggio, all’Atletico Castenaso è bastato un calcio di rigore segnato da Nannetti nella ripresa. Sotto di una rete c’è stata la reazione dei dozzesi, il pari però non è arrivato per una squadra che ha come obiettivo la permanenza in categoria. Nel prossimo turno, in trasferta con il Gallo, è d’obbligo tornare a fare risultato.

Intanto continua il tandem delle capoliste a dire poco inaspettato: si tratta del Casumaro e del Felsina, primi a quota 10. La compagine ferrarese non può che essere ritenuta l’assoluta protagonista di questo quarto turno dal momento che, grazie a una prestazione praticamente perfetta, è stata capace di espugnare con un netto 2-0 anche il terreno di gioco del Bentivoglio.

a. m.