Calcio Promozione. Viaccia, bisogna riprovarci. Duello con Firenze Ovest

L’unica vittoria in campionato fin qui conquistata dal Viaccia, risalente al girone d’andata, è arrivata proprio contro il Firenze Ovest, lo scorso ottobre. E gli uomini di coach Facchini tenteranno di ripetersi nella tana dei rivali fiorentini, nell’anticipo del ventunesimo turno di Promozione con fischio d’inizio alle 15 odierne. In quello che sarà un vero e proprio scontro-salvezza: il sodalizio fiorentino è infatti terzultimo nel girone A, con 15 punti. Nove in più di quelli sin qui messi da parte da capitan Ferroni e compagni, i quali sono quindi chiamati ad un vero cambio di marcia se vogliono sperare di salvarsi.

Qualche passo in avanti c’è stato già nella gara contro il Forte dei Marmi di domenica scorsa, a dispetto della sconfitta maturata comunque contro una squadra che sta lottando per i playoff. L’avversario odierno appare decisamente più abbordabile sotto questo profilo, ma ciò non vuol dire che si prospetti una passeggiata: il sodalizio rivale sarà determinato ad aggiudicarsi l’intera posta in palio per progettare l’uscita dalla zona playout e per questo sarà necessario dare il 110%. Anche perché nella prossima giornata, al Ribelli arriverà la corazzata Pietrasanta e solo una vittoria o un risultato positivo a Firenze garantirebbe quel surplus di autostima fondamentale per affrontare al meglio l’impegno.

g. f.