CALCIO promoZIONE. Viaccia, contro la capolista Viareggio serve un’impresa. Il Maliseti alla prova Luco

Sfide casalinghe da prendere con le molle nel girone A di Promozione per le due pratesi. Oggi alle 14.30 il Viaccia, dopo la sconfitta di domenica scorsa, avrà l’arduo compito di provare a rialzare la testa ospitando niente meno che la capolista solitaria ed imbattuta del raggruppamento, il Viareggio Calcio, che guida il gruppo con 28 punti (11 in più rispetto agli uomini di Ambrosio) e un ruolino di marcia di 8 vittorie, 4 pareggi e zero sconfitte. "Partita di cartello, di quelle anche belle da giocare. Affrontiamo una società gloriosa, che non ha mai nascosto di voler vincere il campionato – spiegano Ambrosio e Gualtieri, allenatore e vice dei biancorossi -. Proveremo a fare del nostro meglio per fargli uno sgambetto e provare ad infligger loro il primo stop stagionale". Ufficiale in casa Viaccia il ritorno di Bastogi, dalla Lampo. Il giocatore sarà già a disposizione oggi pomeriggio. Assenti invece i soliti Medini, Gambineri, Fedele e Melani.

Dopo le fatiche di coppa Italia e il pareggio a reti inviolate ottenuto mercoledì scorso sul campo del Grassina è tempo di rituffarsi sul campionato, invece, per il Maliseti Seano, che sempre alle 14.30 ospiterà al "Comunale" di via Caduti senza croce il Luco. Agli amaranto manca ancora il primo successo stagionale, che darebbe un po’ di ossigeno in ottica salvezza alla formazione di Carovani, che nel frattempo con l’apertura del mercato invernale ha visto anche partire Amerighi (direzione Lanciotto), Tumminaro e Kouadio. Per il momento ancora niente in entrata e considerando anche l’assenza per squalifica di Breschi ecco che la situazione non è rosea per il tecnico del Maliseti: "Siamo reduci da una buona prestazione in coppa che deve dare fiducia ai ragazzi e a tutto l’ambiente – commenta Carovani, tecnico della prima squadra amaranto - . E’ chiaro che sappiamo di affrontare una squadra che per classifica, individualità e caratteristiche è superiore a noi. Dovremo cercare di mettere in campo le nostre armi per portare a casa punti pesanti".

L. M.