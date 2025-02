Calcio Promozione. Vis Nova in fuga con Mantegazza

La Vis Nova mette un altro mattoncino sul suo ambizioso progetto di ritorno rapido in Eccellenza, trascinata da Mantegazza vince anche a Cavenago 3-1 e guadagna ulteriori punti su altre competitor. Non sull’AC Lissone che resta seconda solitaria a -9 dopo la goleada (5-2) in cui spicca la doppietta di Cesana nel derby di Biassono. Risale il Lesmo che fa tesoro delle doti di cannoniere di Lolli (che vince la sfida a distanza con Spaggiari) autore anche lui di una doppietta che fissa il 2-0 che fa precipitare gli azzurri a dodici lunghezze dalla vetta e dalle parti del Ferruccio c’è già chi pensa esclusivamente a guadagnarsi il miglior ranking ai playoff. Lo stesso dicasi per la Speranza Agrate che perde ancora, questa volta malamente in casa 4-2 per mano della ColicoDerviese che la supera estromettendola dal lotto delle prime cinque.

Ro.San.