Calcio, proseguono i test estivi per le compagini lunigianesi. Il vallizeri impatta con la Marolacquasanta. Il Serricciolo di mister Bambini supera la Juniores Elite del Forte dei Marmi

Tre gol, due davvero belli su azione, il terzo dagli undici metri, almeno tre mancati di un soffio per la mira sbagliata dei gialloblù di Bambini, con la partecipazione dei giovani tutt’altro che da comprimari della Juniores Elite del Forte dei Marmi, il tutto condito in ottanta minuti esatti distribuiti equamente in due tempi giocati al “Quartieri“.

Un buon test per entrambe le squadre, ha vinto il Serricciolo per 2-1 sulla compagine dell’ex numero tre della Pontremolese Tedeschi. Due squadre “vive“ a dimostrazione che le cure alle quali Nicola Bambini sta sottoponendo la truppa scaturisce i primi effetti sperati. Test mirato per un percorso di avvicinamento alla partita di Coppa Toscana di domenica che vede dalle 15,30, Vatteroni e compagni opposti alla Gragnolese.

Ecco al formazione schierata dal Serricciolo: Magnani (Cavalierdoro), Casciari, Califfi (Giuliotti), Verduci (Berti), Guelfi, Giulianelli (Gilli), Dell’Amico (Bernardini), Vegnuti Marco (Capocaccia), Pangi (Vegnuti Mattia), Manassero (Barbasini), Vatteroni (Bui). All.: Bambini.

Vallizeri0Marolacquasanta0

VALLIZERI: Gavellotti, Tonelli, Giromini, Es Sahraoui Jamal, Martinelli, Palmieri, Manganelli, Keita, Bregasi, Polloni (Scudellari), Matteucci. A disp.: Filippi, Ruffini. All.: Magnani.

MAROLACQUASANTA 1982: Tonelli (Torri), Chiappini, Truffello (Paparcone), Tattoli (Scuto) Odone, Rossi, Vargas (Misiti), Guano (Quattromani), Garibotti, Agotani (Fiorini), Bravi (Guri). All.: Vaccarezza.

Arbitro: Cerioli di Villafranca.

COLORETTA – Primo test del rigenerato ValliZeri contro il Marolacquasanta, un pareggio e passi in avanti. È finita sena reti l’amichevole dei lunigianesi (Terza) contro i liguri militanti in Prima. Prime indicazioni positive per i valligiani, altrettanto per la squadra di Vaccarezza che ha dimostrato di essere sulla strada giusta in vista dell’esordio in Coppa domenica mattina contro lo Spezia Calcio Popolare.