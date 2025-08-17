Calcio: qui Viareggio. Zebre oggi al ViolaPark. La Juniores va a Troiso

Oggi il Viareggio torna al Viola Park a Bagno a Ripoli, ma stavolta per affrontare la prima squadra della Fiorentina attesa dall’impegno nel playoff di Conference League giovedì in trasferta contro gli ucraini del Polissya e poi dalla prima giornata di Serie A (domenica) a Cagliari.

L’amichevole odierna Fiorentina-Viareggio però sarà senza tifosi. La sfida infatti si disputerà alle 18,30 a porte chiuse, per decisione del club gigliato. I supporter delle zebre dovranno dunque rinunciare ad assistere ad una partita molto attesa, come già accaduto per quella del 7 agosto contro lo Spezia al “Picco“. La squadra di Walter Vangioni al Viola Park ci aveva già giocato anche mercoledì contro l’Under 18 della Fiorentina, vincendo 1-0 grazie al gol-partita di Gianmarco Gabrielli. Per adesso i test del Viareggio sono stati molto interessanti e positivi, tutti contro squadre di categoria superiore (avendo affrontato anche i club di Serie D Camaiore e Tau). Ed anche la prossima amichevole delle zebre sarà contro una formazione di una categoria superiore: il Seravezza mercoledì alle 20.30 al “Buon Riposo“ di Pozzi.

La formazione “titolare“ al momento pare questo 4-3-3: Nucci; Romanelli (2007), D’Alessandro, Videtta, Ivani; G. Gabrielli, Lollo, C. Belluomini; Purro, Pegollo, Galligani. Ma c’è un Bertacca che scalpita per prendersi una maglia al centro della difesa dopo essere tornato dagli impegni del beach soccer (ha vinto lo scudetto col Pisa, segnando anche il gol-partita in finale). Idem capitan Carpita, che proverà ad insidiare Nucci tra i pali.

Vangioni poi tiene tutti in debita considerazione... come visto nella gestione dei vari Apolloni, Morelli, Ion Gabrielli, Bertelli e del 2007 Baroni. Ancora da definire il futuro del georgiano Makadze (che potrebbe restare, come vice Galligani) mentre è fatta per il tesseramento dell’ivoriano Kapieu, che potrebbe diventare la mezz’ala sinistra titolare.

Intanto la Juniores bianconera è stata affidata a Luigi Troiso (ex Pietrasanta), che prende il posto di Valerio Fommei. Sarà coadiuvato nello staff tecnico da Andrea Bertacca e David Guidi.