Calcio Riconoscimenti a Della Bona, Della Tommasina e al tecnico Palagi per i Veternai. Gli “Over 50“ trionfano a Cascia. Superata la Nia Roma ai rigori

La squadra di calcio dei Veterani Massa continua a tenere alto il nome della nostra città nei tornei disputati in giro per l’Italia. L’ultimo successo è arrivato al torneo Over 50 disputato nel centro sportivo del Country Club di Cascia che ha visto partecipare 8 squadre provenienti da tutta la penisola. I Veterani Massa si sono imposti in finale ai calci di rigore contro l’Asd Nia Roma che era stata la grande antagonista anche nel girone di qualificazione.

La gara è stata combattuta ed equilibrata. I massesi, dopo due splendide parate di Pucci, hanno subito gol a 5’ dalla fine ma si sono riversati in attacco e Francesconi si è conquistato un netto rigore trasformato da Ricci. Si è arrivati così ai calci di rigore con ancora Ricci e Francesconi che hanno realizzato con sicurezza i propri penalty. Pucci si è superato parando il secondo rigore e poi Iovinella ha realizzato quello decisivo permettendo agli apuani di alzare il Trofeo. Oltre al torneo, i Veterani Massa hanno vinto anche il premio come miglior centrocampista assegnato a Della Bona, quello per il giocatore più combattivo Della Tommasina e per il miglior allenatore Palagi.

In semifinale la squadra massese aveva superato l’agguerrita compagine del Real Molfetta per 1 a 0 con gol del bomber Ricci su passaggio di Podestà. Nel girone eliminatorio, invece, gli apuani si erano classificati primi con 8 punti battendo The Old Wolves per 2 a 0 con reti di Iovinella e Pieroni e liquidando facilmente la SMR Roma. Contro il Nia Roma, invece, era finita 0 a 0 con successo ai rigori grazie ai centri di Ricci, Della Bona e Francesconi.

Nella foto i partecipanti al torneo. In piedi da sx: Pucci, Della Bona, Marangoni, Mariotti, De Michelis, Coli, Tornaboni, Pieroni, Francesconi, Azioni. Accosciati da sx: Palagi, Della Tommasina, Podestà, Pelliccia, Ricci, Capovani, Iovinella, Passaponti.