Calcio sammarinese. Conference Legue, sul Titano i due posti si assegnano a maggio

La Federcalcio di San Marino ha ufficializzato il programma della post season di campionato sammarinese e fissato la data della finale di Coppa Titano. Il trofeo più antico del calcio di San Marino, che mercoledì sera scioglierà le riserve sulle due finaliste, sarà assegnato il 2 maggio al San Marino Stadium. L’ultima partita della stagione si disputerà a partire dalle 20.45, mettendo in palio, oltre alla Coppa Titano, anche un posto nelle qualificazioni alla prossima Conference League. La post season di campionato, che coinvolgerà le squadre classificate tra il secondo e l’undicesimo posto in stagione regolare, muoverà a partire dal 30 aprile. In questa data è calendarizzato il turno preliminare in gara unica. Le ultime quattro formazioni del lotto si sfideranno alle 20.45, con qualificazione ai quarti di finale della miglior posizionata nella regular season in caso di pareggio al triplice fischio. Dai quarti partirà la corsa alla Conference League delle altre sei squadre: seconda e terza qualificata in stagione regolare avranno la possibilità di sfidare le due formazioni vincitrici del turno preliminare.

Già definiti invece gli altri accoppiamenti, che vedranno quarta e quinta sfidare rispettivamente la settima e la sesta squadra della graduatoria. Gli incontri di andata dei quarti si disputeranno il 3 e 4 maggio. Le sfide di ritorno il 6-7 maggio, a partire dalle 20.45. Stesso format per le semifinali, dove la ramificazione dei playoff farà sì che seconda e terza qualificata – o le squadre che eventualmente le avranno eliminate – non si confrontino prima di un potenziale approdo all’atto conclusivo. Si giocherà il 10 e il 13 maggio, con fischio d’inizio delle gare di andata alle 17.30 e 18.15, mentre le sfide di ritorno sono programmate alle 20.45. Le due finali sono le uniche gare di playoff di campionato sammarinese che prevedono la possibilità di risolversi ai tempi supplementari (come avvenuto l’anno scontro in Tre Penne- Murata) o ai calci di rigore.

La finalissima, invece, si giocherà al San Marino Stadium il prossimo 17 maggio, con fischio d’inizio programmato per le 20.45. Nella stessa giornata, ma alle 16 e su altro impianto, saranno in campo anche le squadre coinvolte dalla finale per il quarto e quinto posto.