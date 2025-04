Calcio sammarinese. Stasera la Coppa Titano va a caccia delle sue finaliste

Ufficializzata nelle ultime ore la data della finale di Coppa Titano, ora non resta che sciogliere le riserve su chi effettivamente prenderà parte all’atto conclusivo della stagione calcistica, competendo per il trofeo più antico del calcio della Repubblica di San Marino. In corsa stasera quattro squadre allestite per arrivare in fondo alla competizione: La Fiorita, Tre Fiori, Tre Penne e Virtus. Grande equilibrio in campo nelle sfide di andata, tanto che nei 180’ di Tre Fiori-Tre Penne e La Fiorita-Virtus è stato segnato un unico gol: quello di Marcello Scarponi, poi vanificato dal giudice sportivo che ha accolto il ricorso presentato dal Tre Fiori avverso lo schieramento di un calciatore in regime di squalifica da parte degli avversari. Così, i tre gol che separano le squadre di Girolomoni e Berardi sono maturati sulla scrivania e pesano tremendamente. Già, perché si ripartirà dal risultato di 3-0 e il Tre Penne è chiamato a un miracolo sportivo se vorrà centrare la quarta finale di Coppa Titano nelle ultime otto edizioni disputate. Di contro, il Tre Fiori stasera (calcio d’inizio alle 20.45 a Montecchio) vede a un passo una nuova opportunità per alzare un trofeo dopo le tre finali consecutive giocate nel periodo 2019-2022 (l’edizione 2020 è stata sospesa per la pandemia da Covid-19). L’attacco del Tre Penne – sul cui rendimento peseranno le chance di riaprire il discorso qualificazione – tornerà a contare su Tommaso Guidi, squalificato nella partita di andata. L’anno scorso in finale ci arrivarono Virtus e La Fiorita, protagoniste anche di una corsa a due in campionato – come del resto sta avvenendo anche nel corso di questa stagione. Solo una però potrà accedere all’atto conclusivo di Coppa Titano del 24 maggio prossimo. Sorteggiate nello stesso lato del tabellone, si misureranno sul sintetico dell’Ezio Conti di Dogana (inizio alle 20.45). Visto che all’andata finì senza gol, non è da escludersi un esito ai tempi supplementari, se non addirittura ai calci di rigore: in caso di perfetta parità di reti segnate e subite al termine dei 180’, infatti, si procederà con 30 minuti di extra-time. Un ulteriore pareggio condurrebbe a quest’esito Virtus-La Fiorita, mentre il Tre Penne avrebbe bisogno di un successo con tre gol di scarto al termine del secondo tempo per prolungare l’esito della semifinale.