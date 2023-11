Calcio San Marco, alla Covetta arriva il Viareggio. Mister Alessi recupera l’esterno Smecca

Domenica arriverà alla Covetta la capolista Viareggio e la giovane San Marco Avenza sta lavorando per mettere i bastoni fra le ruote alla corazzata del girone. Le tre vittorie di fila hanno portato una ventata di ottimismo nel gruppo allenato da David Alessi che adesso guarda con più fiducia al proseguo del campionato. La classifica si è raddrizzata ma la squadra rossoblu non può assolutamente permettersi di adagiarsi sugli allori. Notizie positive arrivano anche sul fronte degli arruolabili.

Il mister massese domenica avrà di nuovo a disposizione l’esterno d’attacco Emanuele Smecca, che ha scontato il turno di squalifica, e potrà contare su un Giacomo Maggiore in piena efficienza. Il centravanti domenica contro il Casalguidi aveva giocato soltanto i minuti finali per un affaticamento muscolare. L’altro importante recupero che si sta concretizzando è quello del centrocampista Lorenzo Aliboni che si era fermato per un problema al ginocchio. L’ex Massese dovrebbe essere abile almeno per la panchina. Nel giro di una decina di giorni la San Marco avrà un tour de force con le versiliesi visto che la domenica seguente sarà di scena a Pietrasanta e mercoledì 22 novembre ospiterà sempre il Pietrasanta nel secondo turno di Coppa.