Calcio San Vitale in... rosa. Ecco la squadra femminile

Svolta epocale del San Vitale Candia che ha aperto al calcio femminile iscrivendo una squadra al campionato di Promozione. Il team in rosa, allenato da Fabio Barsottini e seguito dal dirigente factotum Silvio Rivieri, ha iniziato alla grande la stagione sia in Coppa che in campionato. Le apuane domenica scorsa al debutto in Promozione hanno battuto la Galcianese con rete di Tonelli. Nella fase a gironi della Coppa Regionale, invece, hanno travolto la Calcistica Popolare Trebesto (6-1) e pareggiato a Castelnuovo Garfagnana (1-1). La squadra femminile del San Vitale Candia ha giocato le prime due gare interne sul sintetico del Centro Giovanile San Carlo Borromeo perché il campo sportivo di Remola era indisponibile per la semina. Dopo la trasferta a Lucca della prossima domenica le bianco-azzurre potranno finalmente esordire nello splendido tappeto erboso del “Remola Stadium“.

Il San Vitale ha in pratica “ereditato“ la squadra della Massese dello scorso anno sulla quale sono stati fatti alcuni innesti. Il gruppo è variegato e comprende ragazze la cui provenienza va da Pietrasanta a La Spezia toccando naturalmente anche il nostro territorio. Tra le tesserate c’è anche la figlia più grande del presidentissimo Danilo Lorieri, la ventitreenne Giulia che ha lasciato il ballo per indossare le scarpette chiodate. Il patron ha altri due figli che giocano a pallone: Samuele di 19 anni che milita in Promozione col Pietrasanta ed Aurora di 8 anni che gioca anche lei nel San Vitale.

Gianluca Bondielli