Calcio Seconda cat.. Bettolle resta capolista, poker del Monteroni

Girone E. Casellina-Campiglia-2-1. Nella temuta trasferta fiorentina il Campiglia subisce il 2-1. La ripresa si apre con due gol del Casellina in tre minuti, poi Cruciani al 74’. Sales-Staggia-0-2. Colpo dei neroverdi che si impongono a Firenze su punizione di Senesi e l’azione di Iozzi. Esordio positivo per mister Rossi. Castellina in Chianti-Sancat-1-0. Decide al 58’ il gol di Vullo, dopo un primo tempo dalle emozioni limitate. Meroni-Sambuca Casini-0-2. Niente da fare per il Meroni, che pure si impegna per arginare gli attacchi ospiti. Sambuca ha la meglio con Sirigu e Corsini.

Girone L. Voluntas-Atletico Piazze-1-0. La rete di Spitaletta al 62’ permette al collettivo di Trequanda di ottenere l’intera posta contro un buon Piazze. Berardenga-Guazzino-1-3. Guazzino corsaro a Castelnuovo. Pulcinelli e due volte Bellavia, tolgono ai padroni di casa ogni speranza di recupero. Bettolle-Virtus Asciano-1-0. I virtussini mostrano carattere con la capolista. Il Bettolle però si impone con Lombardi. Cetona-Rosia-4-1. Il Cetona fa poker e D’Addario è il protagonista. Rustici a segno per il Rosia. Olimpic-Nuova Radicofani-1-1. Confronto equilibrato. Botta e risposta con le firme di Rossi e Severini. Monteroni-Chiusi-4-1. Con largo punteggio, la formazione del territorio della Valdarbia ha ragione del Chiusi. Due volte Senesi, Cappelli e Chiappone rendono vana la prodezza di Kokora per il Chiusi. Unione Poliziana-Fonte Belverde-2-3. Nel Festival del gol, prevalgono gli ospiti. Una Fonte Belverde più determinata in zona tiro, contro i locali che non demeritano. Tortoioli e Lambiase in rete per l’Unione Poliziana. Fanone, Gori e Liurni per la Fonte Belverde. Serre-Vescovado-1-1. Formicola per i padroni di casa e Chiacchio per gli ospiti, determinano il definitivo risultato di parità.

Paolo Bartalini