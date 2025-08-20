Calcio Seconda Cat. Record Firenzuola. Ventidue anni di fila in Seconda

Il Firenzuola sta preparando l’ennesimo campionato di Seconda Categoria: per la società dell’Alto Mugello è la ventiduesima stagione consecutiva nel torneo. Il nuovo ds Fabio Geroni, che nella scorsa stagione è stato impegnato con la squadra amatoriale della società, ha composto una rosa formata da 28 giocatori, messa a disposizione del confermato allenatore Silvio D’Apolito.

Portieri: Francesco Caleca, Cifaldi; difensori: Casini, Andrea D’Agnolo, Claudio D’Agnolo, Giovannardi, Graziani, Mochi, Ndiaye, Spataru, Turrini; centrocampisti: Angeloni, Filippo Bartolacci (proveniente dal Sant’Agata), Niccolò Bartolacci, Bucco, Conte, Galeotti, Livi, Mini, Morozzi, Ndreka, Ruja; attaccanti: Bertini (dal Valsanterno), Enzo Caleca, Del Lungo, Donattini, Giorgi, Innocenti. Conte rientra dopo un paio di stagioni; Andrea D’Agnolo, Giovannardi, Galeotti e Mini provengono alla formazione amatoriale Aics dei rossoblù; Turrini, Spataru, Angeloni e Ndreka sono stati promossi dagli juniores.

Nello staff di mister D’Apolito sono presenti il preparatore atletico Claudio Sacconi, i preparatori dei portieri Gabriele Sabatini e Fabio Fassina, i dirigenti accompagnatori Mario Franchini, Alessio Corbatti e Marco Mini.