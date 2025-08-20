Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Seconda Cat. Record Firenzuola. Ventidue anni di fila in Seconda

Calcio Seconda Cat. Record Firenzuola. Ventidue anni di fila in Seconda

Il Firenzuola sta preparando l’ennesimo campionato di Seconda Categoria: per la società dell’Alto Mugello è la ventiduesima stagione consecutiva nel...

di CRISTIANO PUCCETTI
20 agosto 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il Firenzuola sta preparando l’ennesimo campionato di Seconda Categoria: per la società dell’Alto Mugello è la ventiduesima stagione consecutiva nel torneo. Il nuovo ds Fabio Geroni, che nella scorsa stagione è stato impegnato con la squadra amatoriale della società, ha composto una rosa formata da 28 giocatori, messa a disposizione del confermato allenatore Silvio D’Apolito.

Portieri: Francesco Caleca, Cifaldi; difensori: Casini, Andrea D’Agnolo, Claudio D’Agnolo, Giovannardi, Graziani, Mochi, Ndiaye, Spataru, Turrini; centrocampisti: Angeloni, Filippo Bartolacci (proveniente dal Sant’Agata), Niccolò Bartolacci, Bucco, Conte, Galeotti, Livi, Mini, Morozzi, Ndreka, Ruja; attaccanti: Bertini (dal Valsanterno), Enzo Caleca, Del Lungo, Donattini, Giorgi, Innocenti. Conte rientra dopo un paio di stagioni; Andrea D’Agnolo, Giovannardi, Galeotti e Mini provengono alla formazione amatoriale Aics dei rossoblù; Turrini, Spataru, Angeloni e Ndreka sono stati promossi dagli juniores.

Nello staff di mister D’Apolito sono presenti il preparatore atletico Claudio Sacconi, i preparatori dei portieri Gabriele Sabatini e Fabio Fassina, i dirigenti accompagnatori Mario Franchini, Alessio Corbatti e Marco Mini.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su