Calcio Seconda categoria. Ad Asciano la Virtus contro il Radicofani. Il Buonconvento chiede strada al Piazze

Virtus Asciano – Nuova Radicofani è l’anticipo odierno della quarta giornata della Seconda categoria girone L. Quota due in graduatoria per i padroni di casa, un punto per gli ospiti. Appuntamento sul campo di Asciano alle 15,30. Domani il calendario dello stesso raggruppamento riserverà alcuni interessanti confronti. Il Cetona, nel confronto interno, vuol proseguire nella striscia di successi, ma dovrà fare i conti con il Montepulciano Stazione. È decisa ad abbandonare la coda la compagine del Vescovado, anche se la rivale di turno ha nome Fonte Beleverde, ovvero una delle principali inseguitrici del Cetona. In cerca dei tre punti il Buonconvento nel match casalingo con l’Atletico Piazze. Da seguire Guazzino-Chiusi, così come Valdichiana-Rosia.. A Trequanda l’appuntamento della Voluntas con la Virtus Chianciano Terme. Di scema a Sarteano due pari grado: i locali dell’Olimpic e il Monteroni, formazioni con cinque punti in graduatoria. Nel girone E il Gracciano in cerca di riscatto ospiterà domani il Castellina in Chianti che ha sei punti. Lo Staggia sarà di scena sul rettangolo dell’Impruneta Tavarnuzze, club che guida il raggruppamento con tre vittorie su altrettante gare.