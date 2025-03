CALCIO SECONDA CATEGORIA. Albianese e Monterosso sono al...terzo tentativo

Albianese e Monterosso ci riprovano per la terza volta: in programma stasera al 20.30 al ‘Camaiora’ di Santo Stefano Magra il recupero del match valido per la 14ª giornata di Seconda categoria, già rinviato due volte. La prima volta il match è saltato sabato 1 febbraio scorso, la seconda il 26 febbraio, entrambe le volte per impraticabilità del campo sportivo ’Molinazzi’ di Albiano Magra dovuta alla pioggia. Stasera le due squadre riproveranni sperando che sia la volta buona, in tal senso si è deciso di spostare il match di poche centinaia di metri in linea d’aria, al ’Camaiora’ di Santo Stefano Magra. L’arbitro designato è Gelo di Spezia. I rivieraschi sono decisi a vincere per salire al quinto posto, posizione che garantisce la partecipazione ai playoff, e scavalcare così di una lunghezza il San Lazzaro Lunense che li precede in classifica di due punti. I padroni di casa, invece, cercano la vittoria di prestigio che sarebbe la seconda stagionale.

Paolo Gaeta