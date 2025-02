Calcio Seconda categoria. Bettolle ad Asciano per tenere lontane le tante inseguitrici

Comanda il Bettolle, ma a 5 punti di distanza c’è una bolgia indescrivibile sia per un eventuale primo posto, sia soprattutto per le posizioni play-off. Il girone L del campionato di Seconda categoria prosegue domani con ben sette squadre in due punti: detto dei biancorossi favoriti in casa con l’Asciano, il resto dell’alta classifica darà spettacolo con Cetona-Rosia e con Poliziana-Fonte Belverde (due scontri diretti), con Monteroni-Chiusi, Voluntas-Atletico Piazze e con Olimpic Sarteano-Radicofani. In coda il Berardenga riceve il Guazzino e Serre-Vescovado ha il sapore forte dello spareggio.

Nel girone E il Campiglia, impegnato a difendere il suo secondo posto, va ad affrontare un Casellina da centroclassifica. In zona salvezza il Castellina in Chianti (messo bene) ospita il Sancat, lo Staggia (a rischio play-out) va a giocare uno scontro diretto in casa della Sales ed il Meroni (ultimo) riceve il Sambuca Casini.

GiuSte