Calcio Seconda categoria. Bettolle-Poliziana è la partitissima della giornata

E’ Bettolle-Poliziana il match che domani illumina il girone L del campionato di Seconda categoria: la prima contro la seconda, cinque punti a far da cuscinetto! Il Rosia (l’altra seconda) ci prova a vincere a Berardenga aspettando buone notizie dalla partitissima. Se si scorre la classifica, eccoci nel bel mezzo di una infuocata lotta per i play-off: e così abbiamo il Sarteano che aspetta il Guazzino, la Voluntas che riceve il Chiusi, il Cetona che ospita il Vescovado, la Fonte Belverde che va alle Serre ed il Monteroni che attende la Virtus Asciano. In Radicofani-Atletico Piazze l’unico tema è invece la salvezza… Nel girone E la sfida Impruneta Tavarnuzze-Campiglia è un autentico spareggio play-off. A Castellina in Chianti arriva il super Isolotto ed i gialloverdi sperano nel colpaccio. E poi c’è Meroni-Staggia: per i senesi ogni gara è da ultima spiaggia, ma anche i valdelsani non sono del tutto tranquilli!

GiuSte