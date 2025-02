Calcio Seconda categoria. Bolanese entra in zona playoff. Travolto l’Atletico Casarza

Bolanese 4Atletico Casarza 1

BOLANESE: Biagioni, Serusi, Dascanio, Lapperier, Angeli, Briselli, Degano (67’ Hamza), Carta (63’ Gervasi), Colombo, Deidda, Elhdiy (88’ Tarasconi). All. Ravecca.ATLETICO CASARZA LIGURE: Trinca, Magnoli, Paganini (46’ Rolleri Tamburini), Dalesio, Muzio, Filipelli, Bacigalupo (63’ Cardini), Bagnasco (63’ Castagnola), Bacherotti, Casu, Martorana. All. D’Amelio.Arbitro: Castellucci di Spezia.Reti: 3’ Carta, 9’ e 61’ Elhdiy, 54’ Bacigalupo, 56’ Colombo.

BOLANO – Al terzo tentativo Bolanese e Atletico Casarza riescono finalmente a giocare il match della 14ª giornata di Prima categoria, che aveva subito due rinvii il primo il 5 gennaio per nebbia ed il secondo il 22 gennaio per impraticabilità del campo inzuppato di pioggia. Stavolta si è giocato ed il risultato ha premiato i giallorossi di casa vittoriosi per 4-1. Il successo consente ai ragazzi di Luca Ravecca di salire al quinto posto in zona playoff, agganciando in classifica il Riomaior. Tre punti che premiano l’ottima prova dei bolanesi che hanno dominato l’incontro. Padroni di casa in vantaggio già al 3’ con Carta su cross di Elhdiy che al 9’ raddoppia su punizione. Al 27’ e al 37’ Bacigalupo prima calcia dal limite impegnando Biagioni, poi sfiora il palo. Al 54’ Bacigalupo accorcia le distanze con una punizione dalla distanza. Al 56’ il tris di Colombo su assist di Degano. Al 61’ il poker di Elhdiy che fa doppietta dopo essere scattato sul filo del fuorigioco ed aver calciato da posizione defilata.

Paolo Gaeta