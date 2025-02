Calcio Seconda categoria. Campiglia a raffica. Staggia e Castellina in Chianti vanno in bianco

Nel girone E di Seconda categoria partita emozionante del Campiglia che si impone 5-3 sul San Giusto Le Bagnese. Il gol di Casini è ribaltato dagli ospiti per il parziale di 1-2, quindi, sul finire del tempo, ecco il 2-2 con Giannopolo. Nella ripresa ancora avanti gli ospiti e a seguire un finale incredibile, 84’ Cruciani sigla il 3-3 del Campiglia e sempre lui trasforma al 90’ il rigore (contestato dagli ospiti), per il 4-3. Al 94’ arrotonda D’Angelo per il definitivo 5-3 dei valdelsani.

Senza realizzazioni, invece, ma con una serie di occasioni da entrambe le parti, il derby tra lo Staggia e il Castellina in Chianti. Per i neroverdi, nel bilancio, da considerare la traversa di Barbarino e altre palle gol capitate a Valentini e a Guarnera. Anche il Castellina in Chianti, in verità, si è distinto per le giocate di valore e per l’abilità di impensierire la retroguardia locale. Zero a zero del Meroni con Sancat, fuori casa.

Nel girone L della Seconda, è Cufta a siglare l’eurogol che regala l’impresa della Voluntas tra le mura del Guazzino: termina 1-0 per gli ospiti l’atteso confronto, ben giocato anche dai padroni di casa e deciso all’85 da una fiirma davvero pregevole. Il Bererdenga, in virtù di un centro di Borgheresi, è corsaro a Chiusi. Con lo stesso verdetto numerico di 1-0, l’Olimpic Sarteano vìola il rettangolo dell’Atletico Piazze. Senesi e Cicino sono inoltre gli artefici del 2-0 rifilato fuori casa dal Monteroni al Rosia. La capolista Bettolle, che aumenta così il proprio scarto proprio sul Rosia, ha ragione in trasferta del Vescovado con un punteggio da leader: 1-3. L’Unione Poliziana, in casa, supera con il risultato di 2-1 (a segno Bolici e Tortoioli per i locali) un buon Serre. Senza gol il confronto fra Virtus Asciano e Cetona, in una partita nella quale non sono mancate le opportunità per prevalere, da un lato e dall’altro. Parità, ma con reti all’attivo, tra la Fonte Belverde e la Nuova Radicofani. Finisce 1-1 in una giornata non priva di sorprese, di emozioni e di festival delle segnature nei raggruppamenti della Seconda categoria.

Paolo Bartalini