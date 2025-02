Calcio Seconda categoria. Campiglia e Atletico Piazze di misura. Rosia-Bettolle: 4 gol e pareggio

Vince 1-0 il Campiglia nel girone E contro la Grevigiana. Gara equilibrata con poche occasioni da ambo le parti, ma meglio la formazione ospite nel primo tempo e riscossa azzurra nella ripresa, sino al gol decisivo al 75’ di Giacomazzo che di testa su corner realizza il prezioso vantaggio che permette al Campiglia di mister Bianchini di confermare il secondo posto in graduatoria.

Il Meroni subisce il 3-0 dai fiorentini del Bibe, a segno con Saponetto, Lucie-Smith e Stefani. Uno a uno dello Staggia col Mercatale - Guarnera e Ciapetti in gol, rispettivamente - e Castellina in Chianti costretto ad arrendersi sul 2-1, sul campo della Sambuca, nonostante il vantaggio di inizio ripresa siglato da Martino a coronamento di una bella incursione di Pianigiani. Poi il pari e il sorpasso dei padroni di casa.

Nel girone L, parità, 2-2, nel match in alta quota tra Rosia e Bettolle. Fallaci e Fusi realizzano per i locali, Fanetti e Mostacci per la capolista. Grazie alla firma di Liurni, la Fonte Belverde ha ragione dell’Olimpic Sarteano, 1-0, mentre il Cetona si veste da corsaro ed espugna il rettangolo del Chiusi col punteggio di 2-0, in virtù delle firme di D’Addario e Castrini.

Successo, 2-1, all’ultimo respiro della Nuova Radicofani sulla Voluntas. Non basta agli ospiti l’iniziale vantaggio di Boccini. Taormina pareggia per i locali nel primo tempo e si ripete al 95’, consegnando i tre punti a una squadra in grado di credere sino in fondo nell’impresa. Il Guazzino cede in casa con il Monteroni: 1-2. De Luca in rete per il team di casa, mentre l’undici della Valdarbia replica con Cicino e Senesi. Tra Virtus Asciano e Serre è 1-1: Ciorbic e Provvedi nel tabellino dei marcatori. Il Vescovado è protagonista di un ottimo successo a spese dell’Unione Poliziana: 3-1. Due volte Badjie e Hodza per il Vescovado, Tortoioli per gli ospiti. Infine l’affermazione di misura, 1-0, dell’Atletico Piazze nei confronti di un buon Berardenga.

Paolo Bartalini