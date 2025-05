Calcio Seconda categoria. Campiglia, quarto posto nel Girone E e una stagione da incorniciare

Il Campiglia non finisce mai di stupire! Dopo aver stravinto il campionato di Terza categoria ed essersi aggiudicata la Coppa Provinciale, la compagine valdelsana si è resa protagonista di un’altra stagione assolutamente straordinaria, arrivando al quarto posto nel girone E del campionato di Seconda categoria e vincendo i conseguenti play-off con due successi ottenuti in trasferta.

Il tutto, va sottolineato adeguatamente, in una frazione (di Colle) di appena settecento abitanti che ha affrontato squadre di paesi di dimensioni molto più grandi.

Una breve cronaca di questa annata: "L’obiettivo iniziale – sottolinea il dg Stefano Spinelli – era la salvezza, magari senza eccessive sofferenze. Il campionato ci ha visto per un paio di mesi a centroclassifica, poi c’è stata la svolta: nei mesi di dicembre e di gennaio, abbiamo avuto una impennata di risultati arrivando in poco tempo al secondo posto che abbiamo mantenuto fino a marzo alle spalle dell’Isolotto tritatutto… Una lieve flessione del rendimento ci ha un po’ frenato con qualche pareggio di troppo, concludendo la prima fase al quarto posto".

E i play-off?

"Abbiamo vinto in semifinale ad Impruneta contro i fiorentini del Bibe 1964 per 2-1 e in finale nel neutro di Castellina in Chianti contro l’Impruneta Tavarnuzze per 3-1. Il successivo spareggio, che ci avrebbe spalancato le porte della pPima categoria, giocato al Bozzi di Firenze contro il Reconquista di San Piero a Sieve, lo abbiamo purtroppo perso per 3-0".

Il mister?

"Francesco Bianchini ha svolto un ottimo lavoro con lo staff e con tutta la rosa, andando ben oltre le più rosee previsioni!".

Giuseppe Stefanachi