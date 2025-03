Calcio Seconda Categoria. Campiglia travolto, Castellina in Chianti sul velluto. Rosia corsaro

In Seconda (Girone E) sconfitta esterna del Campiglia. Finisce 4-1 la gara f contro il Club sportivo Firenze. Già nei primi 10’ i fiorentini sono avanti di due gol. Poi segna Cruciani dimezzando lo svantaggio e il Campiglia a seguire sfiora anche il pari (traversa). Ma sul finire di tempo ecco il 3-1 del Club sportivo Firenze. Nella ripresa arrembaggio dei colligiani. Il Campiglia coglie un’altra traversa e manca altre occasioni. Al 93’, in contropiede, arriva il definitivo 4-1 dei locali. Affermazione col risultato di 3-0 per il Castellina in Chianti. Un bel tris, con la splendida firma di Martino, realizzatore multiplo, nella gara casalinga dei gialloverdi con il Bibe. Successo per 1-0 del Meroni con il San Giusto Le Bagnese. Decisiva la rete di Francesconi. Cede di misura lo Staggia sul rettangolo dell’Impruneta Tavarnuzze. Dopo due vittorie di seguito, i neroverdi subiscono l’1-0 esterno, pur non sfigurando al cospetto dei locali.

In Seconda (L) il Bettolle regola il Chiusi con il classico verdetto di 2-0. Del Toro e Cencini i marcatori per il team che guarda tutti dall’alto in classifica con notevole margine nei riguardi degli inseguitori. Nella zona bassa il Berardenga si distingue per il 4-1 a spese della Nuova Radicofani. Morina, Hoxha, Longo e Bellavista a segno per i locali. Per gli ospiti il gol di Cappelli. Di misura il Cetona ha la meglio nei confronti del Guazzino: finisce 2-1. D’Addario e Castrini siglano per il Cetona, vanificando ai fini dell’associazione dei punti il centro di Albanese per gli ospiti. La Fonte Belverde espugna con un 3-0 il campo del Vescovado: protagonisti sul tabellino Mucciarelli, Acatullo e Retamal. In rimonta la Voluntas ottiene il 2-2 nella gara interna con l’Olimpic Sarteano. Martino e Magliozzi permettono agli ospiti di portarsi sul 2-0. Ma Boccini riduce le distanze e al 90’ ecco anche la segnatura di Dyla. Secondo pari consecutivo per la Voluntas, sempre per 2-2, in questo caso in virtù di una bella rimonta. Il Rosia vince a Serre di Rapolano: 3-1 il risultato a favore degli ospiti, in gol con Rustici, Tozzato e ancora Rustici, mente Provvedi segna per il Serre. In trasferta il 2-1 conquistato dall’Atletico Piazze sul Monteroni. L’Unione Poliziana supera col punteggio di 2-0 la Virtus Asciano.

Paolo Bartalini