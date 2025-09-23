Calcio seconda categoria. Carbonile, il cammino inizia al meglio

E’ iniziato il campionato per il Carbonile, al secondo anno di fila nel torneo di Seconda Categoria, con una vittoria all’esordio contro la Floriagafir Bellariva 1-0. Il confermato direttore sportivo Gabriele Corsani ha allestito una rosa composta da 27 giocatori (nove dei quali sono nuovi arrivi), che sono stati messi a disposizione del nuovo allenatore Iacopo Fabbrini (ex del Firenze City e del Santa Brigida).

Portieri: Novelli, Pieraccioli, Ravenni, Sciarrone; difensori: Bestrova, Brazzini, Ceseri, Innocenti, Lazzarini, Magliocca, Masini, Sy, Venni; centrocampisti: Cresci, Di Costanzo, Fattori, Lapi, Meminaj, Mirri, Nocentini, Quadri; attaccanti: D’Orazi, Grassi, Lanzini, Lottini, Masieri, Venturini. Nello staff di mister Fabbrini, l’allenatore in seconda Francesco Corsani e il preparatore dei portieri Luca Baldini.

La squadra della frazione di Pelago continuerà a giocare le proprie gare interne al "Paolo Del Lungo" nel capoluogo. La società del presidente Andrea Conforti e del vicepresidente Lorenzo Casini è stata inserita nel Girone D, con squadre del Valdarno e dell’hinterland fiorentino, oltre a tre aretine.