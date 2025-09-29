Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti: impresa corsara. Gracciano sconfitto a domicilio

Una panoramica sugli esiti del turno numero 2 della Seconda categoria, per le nostre formazioni. Incontri emozionanti, complessivamente, con diverse affermazioni fuori casa e gare comunque interessanti anche tra quelle che non si sono sbloccate. Entrando nel dettaglio delle singole sfide, nel girone E è corsaro il Castellina in Chianti. Corcione regala ai gialloverdi il successo, 1-0 finale, sul terreno del Florence Sporting Club nel capoluogo regionale. Bella impresa per il collettivo chiantigiano, che gioisce per il successo. Lo Staggia chiude sul punteggio di 1-1 il match esterno con il San Polo in Chianti. Iozzi l’autore del centro per i neroverdi sul terreno del San Polo. Il Gracciano è stato invece battuto in casa, 0-2, dal team fiorentino del Real Peretola.

Uno sguardo al girone L di Seconda categoria, in parità il confronto atteso in ambito valdarbiese tra Buonconvento e Monteroni. Crocetta e Fiori i realizzatori per i rispettivi stemmi ieri contrapposti nei novanta minuti. Il Rosia è capace di imporsi, col risultato di 2-1, sul campo di gioco del Guazzino. Sangermano a segno per i locali, Becatti e Giacomini per il Rosia, che conquista così i tre punti. Successo in trasferta anche per il Cetona, che in virtù della firma di D’Addario supera il Vescovado che giocava davanti al proprio pubblico. Ottima prova anche della Fonte Belverde, che sul rettangolo di Trequanda batte col punteggio di 2-1 la Voluntas, a cui non basta il gol di Ermanni. La Fonte Belverde, come il Cetona a punteggio pieno dopo due giornate, vince grazie a Saleppico e Liurni. Sconfitto il Montepulciano Stazione a Cesa: 1-0 per il Valdichiana. Due gli incontri terminati ieri senza reti: Atletico Piazze-Nuova Radicofani e Olimpic Sarteano-Chiusi. Incontro comunque combattuto a Sarteano, tra due buone realtà del raggruppamento. Il Piazze dal canto suo ha cercato di prevalere sulla Nuova Radicofani, che ha avuto a sua volta delle opportunità per sbloccare. Nell’anticipo di sabato, il 2-2 tra Virtus Asciano e Virtus Chianciano Terme. Un’altra sfida emozionante per impreziosire nell’insieme il consuntivo della seconda giornata di campionato, nei due gironi che vedono di scena le nostre compagini.

Paolo Bartalini