Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti contro lo Staggia. E’ il match clou

Spicca il derby Castellina in Chianti-Staggia nel calendario della settima giornata (domani, ore 14,30) del girone E di Seconda categoria: si affronteranno due formazioni "vicine di casa" ed entrambe a quota 7 in graduatoria. Il Gracciano, con i suoi due punti in classifica, farà visita a una big come la vice capolista Grevigiana. Nel girone L, la leader Fonte Belverde sarà di scena nell’insidioso match di Chianciano Terme. In trasferta anche la numero 2 Cetona, sul rettangolo di una Nuova Radicofani che deve risollevarsi dalla penultima posizione. In zona alta il confronto di Sarteano, tra l’Olimpic terza forza e la Voluntas. Il Monteroni, coi i suoi dieci punti, aspetta la visita di un Vescovado sempre fermo al palo. A dieci anche il Chiusi, che riceve il Montepulciano Stazione. Da seguire anche il match del Buonconvento sul rettangolo di un Rosia orientato verso i quartieri più elevati e reduce dall’1-1 imposto al Cetona che in quel momento si trovava in vetta. La Virtus Asciano, sul campo amico, cercherà di ottenere il massimo con il temibile Guazzino. Infine l’Atletico Piazze, deciso a fare bottino pieno nell’incontro davanti al proprio pubblico con Valdichiana.