Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti contro lo Staggia. E’ il match clou

Calcio Seconda categoria. Castellina in Chianti contro lo Staggia. E’ il match clou

Spicca il derby Castellina in Chianti-Staggia nel calendario della settima giornata (domani, ore 14,30) del girone E di Seconda categoria:...

di PAOLO BARTALINI
1 novembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Spicca il derby Castellina in Chianti-Staggia nel calendario della settima giornata (domani, ore 14,30) del girone E di Seconda categoria: si affronteranno due formazioni "vicine di casa" ed entrambe a quota 7 in graduatoria. Il Gracciano, con i suoi due punti in classifica, farà visita a una big come la vice capolista Grevigiana. Nel girone L, la leader Fonte Belverde sarà di scena nell’insidioso match di Chianciano Terme. In trasferta anche la numero 2 Cetona, sul rettangolo di una Nuova Radicofani che deve risollevarsi dalla penultima posizione. In zona alta il confronto di Sarteano, tra l’Olimpic terza forza e la Voluntas. Il Monteroni, coi i suoi dieci punti, aspetta la visita di un Vescovado sempre fermo al palo. A dieci anche il Chiusi, che riceve il Montepulciano Stazione. Da seguire anche il match del Buonconvento sul rettangolo di un Rosia orientato verso i quartieri più elevati e reduce dall’1-1 imposto al Cetona che in quel momento si trovava in vetta. La Virtus Asciano, sul campo amico, cercherà di ottenere il massimo con il temibile Guazzino. Infine l’Atletico Piazze, deciso a fare bottino pieno nell’incontro davanti al proprio pubblico con Valdichiana.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su