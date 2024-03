Calcio Seconda categoria

Bolanese B

1

San Lazzaro Lunense

0

BOLANESE B: Stoica, Giampietri (64’ Plicanti), Arzà, Ghazi, Cristina, Bertoni, Velez, Essambo, Del Gaudio (46’ Angiolini), Galazzi, Franceschini. All. Ricciardi.

SAN LAZZARO LUNENSE: Belloni A., Di Muro, Grassi, Iemma, Burchielli, Baudone (67’ Bellè - 84’ Luccherino), Lazzini, Barbieri, Franzoni, Dido, Ravenna (75’ Baldi). All. Belloni R.

Arbitro: Castellucci della Spezia.

Rete: 17’ Velez.

BOLANO – La Bolanese B si aggiudica per 1-0 il recupero della sedicesima giornata del girone F di Seconda categoria contro il San Lazzaro Lunense. La gara in notturna del ‘Bertolotti’ di Bolano risulta molto equilibrata, combattuta e ricca di spunti. La decide al 17’ Velez che segna di testa su punizione di Arzà. Al 26’ Alessandro Belloni è attento su conclusione di Galazzi, azione nata da una ripartenza. Al 29’ Iemma di testa manda di poco fuori. Al 50’ è bravo Stoica su tiro dalla distanza di Lazzini. Al 53’ Barbieri in tap-in sfiora il palo. Al 57’ i bolanesi reclamano il rigore per un tocco di mano in area di un difensore lunense. L’arbitro fa proseguire il gioco senza intervenire e sulla successiva ripartenza Lazzini impegna Stoica. Al 65’ il neoentrato Plicanti con una pregevole azione personale chiama Alessandro Belloni alla difficile parata.

Al 67’ provvidenziale deviazione in angolo su tiro da sottomisura di Di Muro. Al 70’ ancora Plicanti impegna il portiere e sulla susseguente ripartenza si crea una pericolosissima azione ospite che vede due respinte di Stoica ed una di Bertoni sulla linea su tre tiri a botta sicura e consecutivi di attaccanti lunensi. Al 78’ Lazzini calcia di poco a lato. Al 92’ spettacolare azione di Essambo che salta tre avversari ma calcia di poco a lato quando si trova davanti al portiere. Al 94’ ancora Alessandro Belloni salva su Galazzi liberatosi anch’esso in area. E’ l’ultimo sussuleto della gara prima del triplice fischio finale dell’arbitro, la Bolanese B può festeggiare la vittoria.

P.G.