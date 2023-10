Calcio Seconda categoria Comanda la Fivizzanese. Ma Carrarese Giovani e Ricortola non scherzano

Domenica numero 6 in Seconda categoria trionfale per Fivizzanese, Carrarese Giovani, Ricortola, Montignoso e Monzone; da dimenticare per Atletico Carrara, Filattierese, San Vitale e Villafranchese. I maggiori consensi vanno alla Fivizzanese che vince ancora e lo fa sbancando San Prospero. Con questa vittoria, la terza in esterna, la squadra medicea, oltre a mantenere l’imbattibilità, si conferma in vetta alla classifica del campionato. La Carrarese Giovani, ancora imbattuta, sconfiggendo l’affascinante incompiuta Filattierese, continua a inseguire a 2 lunghezze (14). Il Ricortola, fin qui incapace di onorare del tutto il ruolo di co-favorita affonda quattro micidiali unghiate nel ventre molle dei cugini dell’Atletico Carrara e continua a inseguire a tre punti. Sono queste tre le squadre in lotta per il primato? Forse sì, ma l’esperienza consiglia cautela, sia perché sei giornate sono poche e sia perché non c’è campionato che non si risolva in primavera, la stagione in cui i nodi calcistici arrivano al pettine. Per ora – su questo primato non ci piove – Fivizzanese e Carrarese Giovani stanno manifestando una certa superiorità nei confronti di Montignoso, rossoblù staccati di cinque lunghezze, e Massarosa (sei). Ma siamo pronti a qualsiasi sorpresa.

Ebal.