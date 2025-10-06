Calcio Seconda categoria. Corsanico e Massarosa a valanga

In Seconda categoria stravincono sia il Corsanico sia il Massarosa mentre cade malamente la matricola Salavetitia Seravezza. Gli orange collinari strapazzano la Folgore Segromigno Piano con un 6-0 che matura quasi tutto nella ripresa: la sblocca infatti ’Lele’ Galli su rigore alla mezzora e poi è nel secondo tempo che arrivano tutti gli altri gol dilagando con un altro penalty stavolta trasformato da ’Leo’ Passaglia e poi con le reti di bomber Giacomo Da Prato, ancora di Passaglia (sarà tripletta alla fine per lui) e di Marsili. Il gasperiniano 3-4-3 di Gabriele Mazzei è stato davvero spumeggiante ieri a “Le Colline“. Notevole anche il 4-1 con cui il Massarosa di Mauritanio Misuri va ad espugnare in rimonta Monzone. Dopo il vantaggio dei locali su calcio di rigore ecco la reazione biancorossa che si materializza nel gran gol di un Alessandro Cheli che si conferma in super vena realizzativa (5 gol fatti nelle ultime 3 gare fra campionato e coppa: che settimana per lui!) e nella doppietta dell’"MvP" Fani oltre ad un’autorete. Va male invece al Salavetitia Seravezza di Mario Bertelloni che al “Buon Riposo“ perde 5-1 in rimonta sotto i colpi del Valfreddana, dopo aver sbloccato la contesa col solito Giacomo Mancini. I verdazzurri chiuderanno pure in 9 per il rosso a Di Clemente e l’infortunio di Mancini a cambi finiti.