Calcio seconda categoria. Daytona-Sesto, in palio c’è la vetta

Undicesima giornata in Seconda Categoria.

Nel Girone F il Daytona, che condivide la vetta della classifica con la Pietà, fa visita al Sesto Calcio. Gara interna per la Laurenziana, seconda, che ospita il Prato Sport; fuori casa il Real Peretola, terzo, a Vernio.

Nel Girone H trasferta per la capolista Audace Legnaia, sul campo della Duccio Dini. Gare casalinghe per le inseguitrici Sambuca, con la Sancat, e Dinamo Florentia, con il Mercatale. Nel Girone I la capolista Reconquista ospita l’Unione Sport Firenze City. Tra le inseguitrici gioca in trasferta il Firenzuola, con il Pian di San Bartolo; partite in casa per la Gallianese, con la Molinense, e il Sagginale, con la Ludus ’90. Le altre gare: Bagno a Ripoli-Nova Vigor Misericordia, Firenze Sud-Sant’Agata, Fulgor Castelfranco-Caldine e Santa Brigida-Pelago.