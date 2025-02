Calcio Seconda categoria: è in finale di Coppa Toscana. Carrarese Giovani in festa: "Ora testa al campionato»

Passando dalla lotteria dei calci di rigore, la Carrarese Giovani è riuscita ad eliminare l’Academy Livorno e a prendersi la finale di Coppa Toscana di Seconda categoria che il 27 marzo, sul neutro delle Due Strade a Firenze, la metterà di fronte alla Fonte Belverde di San Casciano dei Bagni (Siena). In campionato, lo ricordiamo, la Carrarese Giovani è seconda, in lizza per la promozione, avendo ridotto a 4 i punti di svantaggio dalla Fivizzanese.

Grande entusiasmo al ’Traversa’ e anche qualche lacrima di gioia per un bel traguardo conquistato. "Dico sempre ai ragazzi che ci sono partite dove non occorre giocarle ma vincerle – afferma il tecnico Incerti –. Faccio i complimenti alla squadra e a tutta la società che ci permette di sentirci professionisti. Le partite da dentro-fuori sono sempre particolari, sarebbe stato un peccato buttare tutto a pochi minuti dalla fine. Credo che nei 90 minuti avremmo meritato la piena vittoria. Ora il difficile è resettare tutto e ricaricare energie fisiche e mentali per l’incontro di domenica di campionato che deve per noi essere una finale". "Sono rimasto contento perché prima di tutto abbiamo assistito ad una partita molto corretta – ha detto il delegato della Figc Antonioli –. L’arbitro si è dimostrato all’altezza e anche il comportamento delle due squadre è stato esemplare. Penso che la Carrarese Giovani abbia meritato di passare".

Soddisfazione anche fra i giocatori. "É stata una partita difficile contro una squadra che, nonostante la giovane età, si è dimostrata forte – afferma capitan Zuccarelli –. Nonostante l’inferiorità numerica siamo rimasti sul pezzo, abbiamo subito gol nel finale ma ai rigori siamo stati bravi e lucidi. Adesso ci aspetta un finale di stagione bello intenso. Ci godiamo la vittoria ma da domani penseremo alla trasferta di domenica sul campo del Pontasserchio. Ora siamo impegnati su due fronti e vogliamo fare il massimo per finire la stagione nel migliore dei modi". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Manuel Magnani: "L’ultimo rigore lo avevo calciato nei Giovanissimi... sono andato sul dischetto e ho pensato solo a segnare. L’importante era vincere e ci siamo riusciti, ma il pensiero é già alla partita di domenica. Vogliamo chiudere la stagione al meglio".

"Volevamo fortemente questo traguardo – aggiunge il diesse Marco Vaccà – e ci siamo riusciti. Ora non dobbiamo fermarci. Dobbiamo stare concentrati fino all’ultimo e credere sempre in noi stessi. Vorrei però ringraziare questi ragazzi che mi stanno dando e ci stanno dando tante soddisfazioni".

Enrico Baldini