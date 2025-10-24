Calcio Seconda categoria. Fari su Vis Faventia-Mezzano. Marina, ostacolo San Pancrazio

Fine settimana a cavallo tra ora legale e ora solare con gli anticipi di domani in campo alle 15.30 e le gare di domenica alle 14.30, orario che accompagnerà le squadre per tutto l’inverno. Nel girone M domani si gioca Riolese-Santagata Sport, con la prima in lotta per un posto al sole, terza in classifica a -5 dalla capolista Mezzano ancora a punteggio pieno dopo 6 giornate, tuttavia attesa dal big match di giornata sul sintetico dello "Zappi", ospite della Vis Faventia, seconda, staccata di soli 2 punti e ancora imbattuta. Nel girone N è il Marina a guidare il raggruppamento a punteggio pieno con sei vittorie, grazie al miglior attacco (16 gol fatti) e alla miglior difesa (appena 3 subiti): ospita domenica il San Pancrazio, reduce dalla sconfitta casalinga di domenica col Low Street. Gli adriatici hanno ben 5 punti di vantaggio sul San Zaccaria, impegnato in casa del Medla. Nel girone O, giocano in anticipo i cervesi dello Junior con l’Around Sport: Cervia ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, come la Pol. 2000, ospite del Torresavio: le due ravennati del girone sono ferme a 2 punti, staccate di ben 4 dalla zona salvezza e davanti al solo Alfero, ultimo con 1 punto.

Programma (7ª giornata, ore 14,30). Girone M (domani, ore 15,30): Riolese-Santagata Sport. Domenica: Borgo Tuliero-Sesto Imolese, Lugo-Brisighella, Pro Loco Reda-Giovanili Santerno, Real Voltanese-Vita, San Rocco-Bagnara, Vis Faventia-Mezzano. Girone N (domani, ore 15,30): Porto Fuori-Gs Romagna. Domenica: Fornace Zarattini-Carpinello, Godo-Sporting Predappio, Low Street-San Colombano, Marina-San Pancrazio, Medla-San Zaccaria, Punta Marina-Real. Girone O (domani, ore 15,30): Junior Cervia-Around. Domenica: Torresavio-Pol. 2000, Atl. Frampula-Valverde, Borghigiana-Sarsinate, Dismano Utd-Alfero, Capanni-Virtus San Mauro, San Carlo-Junior Gambettola.

u.b.