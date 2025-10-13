Calcio Seconda categoria. Fontebelverde da poker!. Il Buonconvento fa festa

La quarta giornata in Seconda si è risolta con due pareggi per le nostre formazioni del girone E. Buona prova dello Staggia, capace fuori casa di imporre il verdetto di 1-1 (gol di Barbarino su rigore al 93’ per i ragazzi di mister Rossi) a un’Impruneta Tavarnuzze che dopo 270 minuti di campionato si trovava a punteggio pieno in vetta. Lo Staggia ha subìto nel primo tempo l’iniziativa dei leader del campionato, ma nella ripresa ha saputo reagire (traversa di Ceccatelli su uno splendido tiro a girare), fino a conquistare il rigore del pari. Reti inviolate fra Gracciano e Castellina in Chianti, formazioni decise a ottenere il massimo per ragioni opposte in classifica. Il Gracciano comunque si sblocca e cancella se non altro lo zero in classifica.

Nel girone L prosegue la striscia di vittorie, per il Cetona in testa a punteggio pieno,. Di 1-0 ieri l’affermazione con il Montepulciano Stazione grazie alla firma di Chierchini. A inseguire la compagine in vetta è la Fontebelverde, capace nella circostanza di siglare un poker esterno al Vescovado. A segno tre volte Donati e una Liurni. Primo successo per il Buonconvento del tecnico Bianchini, vittorioso con merito, 2-0 sull’Atletico Piazze, grazie a Crocetta e Borgogni. È botta e risposta fra Guazzino e Chiusi: 1-1 per effetto delle realizzazioni di Pulcinelli e Metolli. Unico zero a zero della giornata, nel girone L di Seconda, è quello tra Olimpic Sarteano e Monteroni. Parità, ma di 1-1, tra Valdichiana e Rosia. Lo stesso risultato numerico è maturato nell’antcipo di sabato pomeriggio tra Virtus Asciano e Nuova Radicofani, in virtù delle realizzazioni di Cantelli per i padroni di casa e Dabaj per gli ospiti in apertura di ripresa. Un match interessante tra formazioni in cerca di punti di valore nei rispettivi cammini all’interno del raggruppamento. Esito senza vinti né vincitori, ma pur sempre in presenza di prestazioni soddisfacenti ad opera dei protagonisti della sfida sul rettangolo del paese delle Crete.

In parità, 2-2, la gara a Trequanda tra Voluntas e Virtus Chianciano Terme. Vantaggio ospite con Bonaventura. Ippolito e Romano capovolgono il parziale per la Voluntas. Poi Nelson ristabilisce la parità per i termali. Un turno completamente emozionante grazie all’impegno dei componenti delle singole realtà dell’universo della Seconda categoria. Nei gironi che vedono in lizza i club del nostro circondario provinciale.

Paolo Bartalini