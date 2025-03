Calcio Seconda categoria. Il Bettolle è in fuga. Ben sette squadre all’inseguimento

Il girone L del campionato di seconda categoria? Il Bettolle è in fuga, ma se rallenta ci sono sette squadre in agguato! Oggi c’è l’anticipo salvezza Asciano-Vescovado e domani si dà fuoco alle polveri: sono in programma Guazzino-Bettolle, gli scontri diretti Fonte Belverde-Voluntas (con i biancoverdi che pregustano la finale di Coppa) e Rosia-Poliziana oltre ad Atletico Piazze-Cetona, Olimpic-Berardenga e Radicofani-Monteroni. Il Serre cerca disperatamente punti in casa con il Chiusi. Nel girone E il Campiglia difende il suo secondo posto ospitando il Florence Sporting Club. Il Castellina in Chianti può ancora teoricamente arpionare il quinto posto, ma allora oggi deve battere in trasferta il San Giusto Le Bagnese. Le altre due squadre senesi sognano la salvezza: più che possibile per lo Staggia (riceve il Casellina), veramente problematica per il Meroni (va a far visita alla Grevigiana).

GiuSte